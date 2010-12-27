Американец открыл в Петербурге компанию по предоставлению суррогатного материнства

За такую услугу будущие родители готовы платить миллионы.

Гражданин США открыл в Петербурге компанию по предоставлению суррогатного материнства. Работа фирмы ориентирована на иностранцев, которые готовы платить россиянкам миллионы. Об этом сообщает РИА ФАН.

На законодательном уровне суррогатное материнство запрещено в нескольких штатах США, а также в Италии. Германии, Франции и других странах Старого Света. При этом в России такая услуга узаконена с 1996 года.

За одни роды россиянка может получить миллион рублей, плюс всю беременность ей будет приходить на карту по 35 тысяч рублей. В случае кесарева сечения и других осложнений фирма предоставляет страховку, а это еще около 50-100 тысяч рублей. Если у суррогатной матери уже есть дети, к ее жалованию прибавляется еще 500 тысяч рублей.

9 из 10 женщин отсекаются на этапе собеседования. Чаще всего причиной отказа является здоровье будущей матери.

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