  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:37
104
lesjasap
Код вставки плеера

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

0 0

Ведется поисковая операция, разыскиваются выжившие.

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду. Об этом сообщила пресс-служба ВВС республики.

Самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение

говорится в сообщении

ВВС сейчас ведет поиск выживших после авиакатастрофы. Специалисты прибыли на место возможной аварии, к зоне, где был потерян контакт с самолетом. Он вылетел из Пунта-Аренаса в 22:55 вечера 9 декабря. Экипаж перестал выходить на связь около 00:13 часов по московскому времени 10 декабря. На борту воздушного судна находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Hercules направлялся на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы в Антарктиде. Эксперты должны были осмотреть трубопровод в регионе, который поставляет на базу топливо.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Миннесоте разбился военный вертолет "Черный ястреб".

Видео: YouTube/MrSoeberg, 32TFS Aviation, EdoStuff Aviation

Теги: авиакатастрофа, антарктида, военный самоте, чили
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии