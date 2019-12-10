Ведется поисковая операция, разыскиваются выжившие.

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду. Об этом сообщила пресс-служба ВВС республики.

Самолет Hercules C130 спустя семь часов после потери радиоконтакта считается потерпевшим крушение говорится в сообщении

ВВС сейчас ведет поиск выживших после авиакатастрофы. Специалисты прибыли на место возможной аварии, к зоне, где был потерян контакт с самолетом. Он вылетел из Пунта-Аренаса в 22:55 вечера 9 декабря. Экипаж перестал выходить на связь около 00:13 часов по московскому времени 10 декабря. На борту воздушного судна находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Hercules направлялся на базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы в Антарктиде. Эксперты должны были осмотреть трубопровод в регионе, который поставляет на базу топливо.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Миннесоте разбился военный вертолет "Черный ястреб".

Видео: YouTube/MrSoeberg, 32TFS Aviation, EdoStuff Aviation