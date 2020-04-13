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Чибис попросил Путина о поддержке газификации Мурманской области

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На данный момент регион полностью зависим от поставок мазута.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил Владимира Путина поддержать газификацию региона, чтобы уменьшить его внушительную зависимость от поставок мазута. Тема была затронута в ходе встречи главы региона с президентом в понедельник, 20 июня. 

Я очень просил бы вас тему газификации поддержать. Мы это предварительно отрабатывали в правительстве, правительством признана – это официальное решение – целесообразной газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров.

Андрей Чибис, глава Мурманской области

Чибис подчеркнул, что газификация в регионе даст толчок для развития экономики не только Мурманской области, но и Арктики в целом. На данный момент на Кольтском полуострове активно добывают ресурсы, но обработать их невозможно из-за отсутствия газа. 

Ранее Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области.

Видео: Kremlin.ru

Теги: андрей чибис, владимир путин, мурманская область
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России,

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