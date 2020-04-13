Чибис попросил Путина о поддержке газификации Мурманской области

На данный момент регион полностью зависим от поставок мазута.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил Владимира Путина поддержать газификацию региона, чтобы уменьшить его внушительную зависимость от поставок мазута. Тема была затронута в ходе встречи главы региона с президентом в понедельник, 20 июня.

Я очень просил бы вас тему газификации поддержать. Мы это предварительно отрабатывали в правительстве, правительством признана – это официальное решение – целесообразной газификация путем строительства магистрального газопровода от Волхова Ленинградской области до Мурманска, это 1367 километров. Андрей Чибис, глава Мурманской области

Чибис подчеркнул, что газификация в регионе даст толчок для развития экономики не только Мурманской области, но и Арктики в целом. На данный момент на Кольтском полуострове активно добывают ресурсы, но обработать их невозможно из-за отсутствия газа.

Ранее Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области.

Видео: Kremlin.ru