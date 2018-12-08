Chevrolet разнес разделительный забор на проспекте Ветеранов

В результате аварии никто не пострадал.

В субботу, 16 ноября, в Кировском районе Ленобласти автомобиль врезался в разделительное ограждение. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в 23:55 рядом с домом №9 на проспекте Ветеранов. Автомобиль Chevrolet Captiva совершил наезд на разделительное ограждение, в результате чего разнес его части по всей дороге.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливается личность водителя "Шевроле".

Ранее мы сообщали, что на пересечении Лермонтовского и Садовой разбились две легковушки.

vk.com/spb_today / Антон Зенин