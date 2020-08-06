Новые серии будут выходить на ТНТ в 20:00.

Четвертый сезон сериала "Ольга" стартует на ТНТ 31 августа. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.

Сериал вернется на телеэкраны после двухлетнего перерыва, главную роль по прежнему-играет актриса Яна Троянова. По сюжету, Ольга решает дистанцироваться от семьи и так оказывается на грани катастрофы. Захочет ли героиня снова взять отвественность за всех?

Новые серии будут выходить на ТНТ в 20:00.

"Игра престолов" признан самым "пиратским" сериалом в мире.

Видео: YouTube/ super trailers