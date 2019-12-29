Социологи выяснили, что больше всего не устраивает работников в вакансиях.

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты. Об этом заявили аналитики из портала Superjob.Чаще всего работников не устраивает оплата труда (26% опрошенных).

К отказу от работы приводит нечестность работодателя (23%). А 22% не станут заниматься работой, если им не предоставят подходящие условия труда. Еще 13% сделали выбор в пользу другой вакансии, а 10% россиян отказались от предложения о работе из-за удаленности от дома.

Наличие серой зарплаты или неофициального трудоустройства смущает всего 2-3% россиян.

Ранее в Счётной палате считают недостаточно эффективной систему выплат госадвокатам.

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