В Счётной палате считают недостаточно эффективной систему выплат госадвокатам

Всё дело в недостаточном профессионализме защитников

Аудитор Счтёной палаты Татьяна Блинова опубликовала отчёт, в котором отметила, что "работа государственных адвокатов не отвечает высоким требованиям, гарантированным Конституцией". Это, по её мнению, создаёт риски эффективности при выплате им гонораров.

Аудиторы анализировали статистику работы адвокатов, назначенных судом на уголовные процессы, с 2016 по декабрь 2019 года.

""Государство, беря на себя оплату труда адвокатов, "ожидает от них оказания квалифицированной юридической помощи на высоком профессиональном уровне"", - пишет в отчёте Татьяна Блинова.

Однако она считает, что госадвокаты не всегда справляются с такой задачей.

По данным ФПА, с 2016 по 2018 год число адвокатов в России выросло с 74,7 тыс. до 82,1 тысяч.

Видео: YouTube / Счётная палата Российской Федерации