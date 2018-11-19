Четвероногий робот-гепард научился делать сальто назад и двигаться в ритме ча-ча-ча

Разработчики показали новые возможности робота-гепарда. Он освоил новые акробатические трюки, научился танцевать чечетку и шуршать листьями. Видео опубликовано на Youtube-канале Массачусетского технологического института.
Робот может разгоняться до 2,45 метра в секунду, ходить боком и кружиться. Его вес составляет 9 килограммов. Он даже не теряет равновесия после того, как его ударили по "лапам". Даже после того, как робот упал на "спину", он сможет перевернуться самостоятельно.
В перспективе, разработка более крупного образца.
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Фото и видео: Massachusetts Institute of Technology (MIT)/ Youtube
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