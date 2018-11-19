  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:29
86
nastya960
Код вставки плеера

Четвероногий робот-гепард научился делать сальто назад и двигаться в ритме ча-ча-ча

0 0

Его вес составляет 9 килограммов, он может разгоняться до 2,45 метра в секунду.

Разработчики показали новые возможности робота-гепарда. Он освоил новые акробатические трюки, научился танцевать чечетку и шуршать листьями. Видео опубликовано на Youtube-канале Массачусетского технологического института.

Робот может разгоняться до 2,45 метра в секунду, ходить боком и кружиться. Его вес составляет 9 килограммов. Он даже не теряет равновесия после того, как его ударили по "лапам". Даже после того, как робот упал на "спину", он сможет перевернуться самостоятельно.

В перспективе, разработка более крупного образца.

Ранее на Piter.TV: Видео: Беспилотник TESLA задавил российского робота.
Фото и видео: Massachusetts Institute of Technology (MIT)/ Youtube

 

 

 

Теги: робот, сальто, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Оставить комментарий