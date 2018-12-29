Видео: Беспилотник TESLA задавил российского робота

В сети опубликовано видео наезда на уральского робота в Лас-Вегасе.

Уральский робот был сбит "насмерть" беспилотным автомобилем "Тесла" США.

Специалисты пермской компании привезли двух роботов-ассисентов на Международную выставку потребительской электроники International Consumer Electronics Show (CES). Один из роботов выехал на презжую часть, где в это время проезжал Tesla (Model S) в беспилотном режиме. Беспилотник, по невыясненным на данный причинам, не объехал препятствие, а сбил робота. И остановился только через 50 метров после ДТП.

Уральский робот скорее всего не подлежит дальнейшей эксплуатации и восстановлению. При аварии он упал на бок и сломал механизмы ручного управления и передвигающую платформу. Специалисты с обеих сторон выясняют причины ДТП. Одни пытаются разхобраться, почему робот выехал на презжую часть. Вторые, почему беспилотних не объехал препятствие.

Видео: Promobot