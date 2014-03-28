По данным следствия, злоумышленники решили похитить деньги у потерпевшего, который был знаком с двумя из них.

Четверо жителей Подмосковья уличены в вымогательстве 3,5 млн рублей у работника банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ ВМД России.

По данным следствия, злоумышленники решили похитить деньги у потерпевшего, который был знаком с двумя из них. Они пригласили заявителя в арендованный офис под предлогом решения деловых вопросов. В процессе общения зашли двое других злоумышленников и выдвинули ему требования в передаче им денег. Они также нанесли мужчине телесные повреждения и угрожали ножом. В это время товарищи пострадавшего изображали из себя жертв.

Затем вымогатели заставили мужчину написать долговую расписку на крупную сумму денег, после чего скрылись, забрав ключи от его машины. Мужчина обратился в полицию. В результате следственных действий оперативниками изобличены все подозреваемые в совершении вымогательства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Саратове оперативники задержали воров-домушников.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья