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Четверо граждан задержаны по подозрению в хищении 340 тысяч у петербурженки
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Четверо граждан задержаны по подозрению в хищении 340 тысяч у петербурженки

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Потерпевшей 45 лет.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали четырех мужчин, которые обманом украли женщину 340 тысяч рублей. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций.

Злоумышленники грозились, что в ином случае деньги могут получить посторонние. У подозреваемых провели обыски, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, 9500 долларов, 250 000 рублей, паспорта. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается. 

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионерка отдала телефонным мошенникам 12,5 млн рублей в Петербурге. 

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: деньги, мошенничество, обыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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