Четверо граждан задержаны по подозрению в хищении 340 тысяч у петербурженки

Потерпевшей 45 лет.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали четырех мужчин, которые обманом украли женщину 340 тысяч рублей. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций.

Злоумышленники грозились, что в ином случае деньги могут получить посторонние. У подозреваемых провели обыски, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, 9500 долларов, 250 000 рублей, паспорта. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается.

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионерка отдала телефонным мошенникам 12,5 млн рублей в Петербурге.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО