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Четверо военных из Ленобласти погибли на Украине
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Четверо военных из Ленобласти погибли на Украине

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При исполнении специальных задачи погибли рядовые Антон Федосеев, Александр Кудрявцев, Никита Моряков, а также матрос Александр Егоров.

Во вторник, 24 мая, губернатор Ленинградской области выразил соболезнования семьям четырёх военных, которые погибли во время спецоперации на Украине. 

При исполнении специальных задачи погибли рядовые Антон Федосеев, Александр Кудрявцев, Никита Моряков, а также матрос Александр Егоров. Дрозденко отметил, что "мы не забудем подвиг, который они совершили". 

Ранее в Ленобласти сообщили о трех погибших на спецоперации. Они были уроженцами Всеволожского и Тосненского районов.

Фото: pexels
 

Теги: ленобласть, погибшие, украина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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