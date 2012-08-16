В Ленобласти сообщили о трех погибших на спецоперации

Они были уроженцами Всеволожского и Тосненского районов.

Правительство Ленинградской области сообщило о трех погибших в ходе спецоперации на Украине. Губернатор Александр Дрозденко выразил свои соболезнования близким и родственникам военных.

Из жизни ушли Николев Алексей Алексеевич, Орлов Вадим Васильевич, Червинский Родион Сергеевич. Как отметил Дрозденко в обращении к жителям Всеволожского и Тосненского районов, они героически погибли при исполнении специальных задач. Детали не сообщаются.

Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования семьям воинов.

Фото: Pixabay