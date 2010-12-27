Жители Кронштадта, разбившие Шапокляк, Чебурашку и Гену, предстанут перед судом

Вандалов могут заключить под стражу на 3 года.

Четырех жителей Кронштадта обвинили в вандализме. Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Обвиняемые в августе уничтожили декоративные фигуры, установленные во дворе 45 дома по улице Советской. Вандалы отломали от основания и повалили на землю Чебурашку и Крокодила Гену, ему также оторвали головы. Без головы оставили и Старуху Шапокляк. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее чиновники Приморского района начали сносить детские площадки.

Фото: Валентин Беляев/ ВК