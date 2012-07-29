Четверо кенгурят родились в Ленинградском зоопарке

Сегодня три озорных кенгуренка выходят гулять и даже пробуют взрослую пищу.

Стало известно, что четверо кенгурят родились у кенгуру Беннетта. Четыре самки принесли по малыше в этом году, передают в "Ленинградском зоопарке" в "Вконтакте".

Сотрудники рассказали, что еще в январе заметили характерное шевеление в сумках кенгуру-мамочек. Сразу после рождения детеныши цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Только через несколько месяцев малыши выглядывают из теплого убежища.

Сегодня три озорных кенгуренка выходят гулять и даже пробуют взрослую пищу. Самый маленький еще живет в сумке у матери.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке к лету подстригли барашков. На кадрах записи барашки с любопытством заглядывают в камеру оператору.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

