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Четверо кенгурят родились в Ленинградском зоопарке

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Сегодня три озорных кенгуренка выходят гулять и даже пробуют взрослую пищу.

Стало известно, что четверо кенгурят родились у кенгуру Беннетта. Четыре самки принесли по малыше в этом году, передают в "Ленинградском зоопарке" в "Вконтакте". 

Сотрудники рассказали, что еще в январе заметили характерное шевеление в сумках кенгуру-мамочек. Сразу после рождения детеныши цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Только через несколько месяцев малыши выглядывают из теплого убежища. 

Сегодня три озорных кенгуренка выходят гулять и даже пробуют взрослую пищу. Самый маленький еще живет в сумке у матери. 

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке к лету подстригли барашков. На кадрах записи барашки с любопытством заглядывают в камеру оператору. 

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

Теги: кенгуру, ленинградский зоопарк, малыши
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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