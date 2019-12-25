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Фанаты "Зенита" получили штраф за пьяный вид после матча с "Лацио"
Сегодня, 20:58
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smirenny

Фанаты "Зенита" получили штраф за пьяный вид после матча с "Лацио"

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Решение выдал Петроградский районный суд.

Во вторник, 1 декабря, Петроградский районный суд ривлек к административной ответственности шестерых посетителей футбольного матча между "Зенитом" и "Лацио", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Четверо нарушителей были в состоянии алкогольного опьянения на территории стадиона, еще двое получили штрафы за отсутствие масок. Болельщики не оспаривали обстоятельства дела. 

Суд признал петербуржцев виновными по статье 20.31 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей каждому.

Напомним, матч прошел 4 ноября.

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Фото: Piter.TV

Теги: оштрафовали болельщиков, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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