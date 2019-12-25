Четверых отравившихся в бассейне детей выписали из больницы

На лечении остался один ребенок.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что четверых детей, которые отравились парами хлора в бассейне на улице Ярослава Гашека, выписали из Детской клинической больницы.

В комитете по здравоохранению отметили, что один ребенок остался на лечении. В каком он состоянии и долго ли продлится лечение, не уточняется.

Напомним, что в пятницу, 18 сентября, в доме 17 лит. А по улице Ярослава Гашека произошло ЧП. Петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне клуба Fitness House. В результате отравления разной степени тяжести получили восемь детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток.

Ранее мы писали, что отравившихся в бассейне детей перевели из реанимации.

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