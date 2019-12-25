Приезжие из ближнего зарубежья находятся под стражей.

Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным чиновницы, полиция Ивановской области ликвидировала лабораторию, в которой производились запрещенные синтетические вещества.

Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта Ирина Волк, официальный представитель МВД России

В полиции рассказали, что подозреваемыми по данному делу стали четверо граждан ближнего зарубежья. Они арендовали для преступной деятельности частный дом на окраине города Кинешма. Там злоумышленники разместили подпольный цех. В помещении оперативники обнаружили 192 кг мефедрона. Изъято более 1,5 тысяч кг химических веществ, 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью и производственное оборудование.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотиков. Все подозреваемые находятся под стражей.

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