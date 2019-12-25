Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным чиновницы, полиция Ивановской области ликвидировала лабораторию, в которой производились запрещенные синтетические вещества.
Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
В полиции рассказали, что подозреваемыми по данному делу стали четверо граждан ближнего зарубежья. Они арендовали для преступной деятельности частный дом на окраине города Кинешма. Там злоумышленники разместили подпольный цех. В помещении оперативники обнаружили 192 кг мефедрона. Изъято более 1,5 тысяч кг химических веществ, 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью и производственное оборудование.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотиков. Все подозреваемые находятся под стражей.
Полиция задержала мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все