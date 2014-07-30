Четырехлетняя девочка выжила после падения с 7-го этажа на улице Черкасова

Ребенок остался без присмотра взрослых, самостоятельно взобрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал наружу.

Прокуратура Калининского района Петербурга занимается выяснением обстоятельств, при которых четырехлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа жилого дома на улице Черкасова.

Ребенок остался без присмотра взрослых, самостоятельно взобрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал наружу. Мать девочки находилась дома в момент происшествия. Ребенок был госпитализирован.

Прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и исполнение родительских обязанностей. Если будут обнаружены основания, последуют соответствующие меры реагирования. Процессуальная проверка находится под контролем прокуратуры района.

Ведомство напоминает о необходимости обеспечения безопасности детей в жилых помещениях, особенно вблизи открытых окон, и призывает родителей следить за своими детьми.

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Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга