Четырех вымогателей из Петербурга осудят за жестокое похищение мужчины

Злоумышленники требовали от пленника 21 млн рублей.

Четыре петербуржца предстанут перед судом за жестокое похищение мужчины и вымогательство. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, обвинительное заключение по двум уголовным делам уже утверждено.

По версии следствия,злоумышленники тщательно спланировали похищение потерпевшего, чтобы завладеть 21 миллионом рублей. Мужчины встретили жертву во дворе дома №19 по проспекту Просвещения, надвинули на голову и глаза потерпевшего шапку и стянули его руки строительными хомутами, после чего насильно усадили в микроавтобус. Жертву вывезли в недостроенный загородный дом в Ленобласти, где избивали и требовали деньги. Испуганный и обессилевший мужчина согласился отдать захватчикам "выкуп", и похитители перевезли пленника в СНТ "Дружный труд". Там злоумышленники бросили мужчину и скрылись, узнав, что его супруга обратилась в полицию.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

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Фото: Piter.TV