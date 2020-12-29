Отец и сын избили автомобилиста из-за парковочного места на Будапештской

Хулиганов уже задержали.

Парковочное место у дома №104 корпус 2 по Будапештской улице стало яблоком раздора между тремя автомобилистами. Как стало известно Piter.TV, 12 января мужчины не поделили стоянку, из-за чего вспыхнул конфликт.

В тот день пострадавший 65-летний водитель рассказал полицейским, что на него напали двое оппонентов, захотевших поставить машину на то же парковочное место. Злоумышленники, угрожая убийством, выстрелили из пистолета в воздух и избили пострадавшего рукояткой пистолета по голове и плечу. После этого мужчины скрылись.

В тот же вечер хулиганов задержали у дома на Малой Балканской улице, ими оказались отец и сын. Возбуждено уголовное дело, мужчин поместили в изолятор.

Также мы рассказывали, что в Выборгском районе столкнулись шесть автомобилей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД