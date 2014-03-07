Четырех участников встречи оппозиции в Минске отправили под арест за сопротивление милиции

Защита арестованных заявляет, что будет добиваться отмены решения.

Четырех участников встречи оппозиции в Минске отправили под арест на 15 суток за сопротивление милиции. Об этом рассказали в Координационном совете белорусской оппозиции.

Решения выносили Центральный и Октябрьские районные суды Минска. Заседания проходили в закрытом режиме.

Владиславу Калькову, Софье Моргуновой, Станиславу Сенюкевич дали по 15 суток. Кристина Мироненко получила 14 суток. цитата из сообщения Координационного совета белорусской оппозиции

Защита арестованных заявляет, что будет добиваться отмены решения.

Ранее в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии.

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