Во вторник в Пулково задержали четыре рейса

Отмененных рейсов в этот день не было.

Во вторник, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет четырех рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, задержали вылет самолета авиакомпании S7, который должен был отправиться из Петербурга в Москву в 05:20. Также придется задержаться в городе на Неве людям, собирающимся отправиться в Калининград на рейсе "Уральских авиалиний". Они должны были улететь в 7 утра.

Кроме того, задержан еще один рейс "Уральских авиалиний" с направлением до Москвы. Вылет из Пулково был запланирован на 14:50. Последним задержанным рейсом стал S7 до Новосибирска с вылетом в 22:15.

Стоит отметить, что с прошлой недели в Пулково перестали отменять рейсы. Однако вылет некоторых самолетов по-прежнему задерживают.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустят абонементы на электрички в Будогощь и Кириши.

Фото: pixabay.com