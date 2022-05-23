Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 5:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Он отметился заброшенной шайбой и отдал три результативных передачи. В нынешнем плей-офф НХЛ Кучеров набрал 15 (4+11) очков в 10 играх.

После трех матчей "Тампа" ведет в серии с "Флоридой" - 3:0. Четвертая игра состоится в ночью на 24 мая.

Ранее мы сообщали, что два очка Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET