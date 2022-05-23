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Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Флоридой"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 5:1 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Он отметился заброшенной шайбой и отдал три результативных передачи. В нынешнем плей-офф НХЛ Кучеров набрал 15 (4+11) очков в 10 играх.

После трех матчей "Тампа" ведет в серии с "Флоридой" - 3:0. Четвертая игра состоится в ночью на 24 мая.

Ранее мы сообщали, что два очка Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, никита кучеров, плей-офф, хк тампа бэй лайтнинг, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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