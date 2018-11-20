В Петербурге появятся четыре новых веломаршрута

Общая протяженность трасс составит 12,8 километров.

ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявил конкурс на выбор подрядчика для строительства четырех новых велосипедных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Общая протяженность трасс составит 12,8 километров. Первый маршрут длинной 3,6 километра проложат от улицы Партизана Германа до улицы Доблести. Вторая дорожка общей длинной 4,6 километра разместят на проспекте Большевиков. Новая трасса для велосипедистов также появится появятся на улице Коллонтай. Ее длина составит 2 километра. Также маршрут длиной 2,6 километра расположится в районе жилого района "Славянка" и железнодорожной станции "Царское Село".

Работы планируется завершить в 2020 году. До этого подрядчикам предстоит выполнить два этапа – подготовить проектно-сметную документацию по размещению велодорожек и разработать рабочую документацию по модернизации светофорных объектов, расположенных на пути прохождения веломаршрутов.

Ранее на Piter.TV: "Метрострою" разрешили достроить Фрунзенский радиус метро

Фото: Piter.tv