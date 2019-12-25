Четыре моста разведут в ночь на 23 марта

Разведут Троицкий, Литейный, Биржевой и Сампсониевский мосты.

В ночь с 22 на 23 марта в Петербурге разведут 4 моста. Об этом сообщили в СПб ГБУ "Мостотрест".

Развод Троицкого моста начнется в 1:20 и закончится в 4:50, развод Литейного продлится с 1:40 до 4:45, Биржевой мост разведут с 2:00 до 4:55, а Сампсониевский мост – с 1:30 до 4:30.

Технологические разводки мостов будут проводить до 10 апреля, когда начнется навигация. За это время специалисты проведут необходимую профилактику и обслуживание.

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Фото: pixabay