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Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров
Сегодня, 15:37
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ruzannar

Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров

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Взобравшись на здание, они стали делать сэлфи.

Петербургские руферы залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы.

Инцидент произошёл сегодня, 22 марта. Взобравшись на здание, они стали делать сэлфи.

Напомним, что Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

Сейчас внутри здания находятся Музей истории войск ЗВО, библиотека, а также совет ветеранов Дороги жизни.

Ранее мы сообщили, что руферы повредили оборудование ФСБ на крыше дома на Морской набережной.

Фото: Дом офицеров Западного военного округа / ВКонтакте

Теги: домофицеров, питер, руферы, сэлфи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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