Три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров

Петербургские руферы залезли на шпиль Дома офицеров на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы.
Инцидент произошёл сегодня, 22 марта. Взобравшись на здание, они стали делать сэлфи.
Напомним, что Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.
Сейчас внутри здания находятся Музей истории войск ЗВО, библиотека, а также совет ветеранов Дороги жизни.
Ранее мы сообщили, что руферы повредили оборудование ФСБ на крыше дома на Морской набережной.
Фото: Дом офицеров Западного военного округа / ВКонтакте
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