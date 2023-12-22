При обрушении опалубки на стройплощадке в Пушкинском районе пострадали четверо рабочих

Представители застройщика, ответственные за объект, проводят расследование причин случившегося.

На стройплощадке в Пушкине случилось обрушение опалубки, в результате чего пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Происшествие произошло на Камероновской улице, о чем незамедлительно уведомили дежурную службу. Застройщик уточнил, что в процессе установки перекрытия над вторым этажом часть опалубки не выдержала нагрузки, вследствие чего четверо рабочих получили травмы и были госпитализированы.

Обрушения конструкций здания не произошло. Представители застройщика, ответственные за объект, проводят расследование причин случившегося.

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Фото: Piter.TV