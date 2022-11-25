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СМИ: четыре человека погибли при стрельбе около ТЦ "Славянский" в краснодарском Крымске

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Мужчина открыл огонь по прохожим.

Четыре человека погибли при стрельбе около торгового центра "Славянский", расположенного в городе Крымске Краснодарского края. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-службы региональных правоохранительных органов Александр Рунов. Эксперт отметил, что мужчина открыл огонь по прохожим. Предположительно, злоумышленником являлся местный житель 1956-го года рождения. Изначально он расстрелял двух человек в помещении медицинского центра, после чего с оружием в руках вышел на улицу. Один из пострадавших скончался на месте, а второго ему удалось тяжело ранить. Сам преступник также погиб.

По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника.

Александр Рунов, начальник пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: Telegram / Mash, 112

Теги: краснодарский край, крымск, регионы, славянский, стрельба, торговый центр
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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