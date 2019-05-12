Четыре безымянные улицы в Репино получили название

Соответствующее постановление подписал губернатор города.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что четыре безымянных проезда в поселке Репино Курортного района получили названия.

Проезд от Усадебной улицы до Зеленогорского шоссе получил название Гулинская улица. Такой выбор обоснован тем, что поблизости находилась дача купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Павла Гулина. Участок дороги от Нагорной улицы до Ридингерской улицы теперь называется Нагорным переулком. Улица, которая проходит по территории бывшего имения генерал-майора Николая Ридингера назвали Ридингерской. Улица, которая проходит по территориям бывших усадеб Гулина и Ридингера получила название Усадебная.

Ранее мы писали, что Тихорецкий проспект Петербурга могут переименовать в улицу Бенуа.

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