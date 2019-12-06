Ночью на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На месте массовой аварии работали спасатели.

В ночь на 6 декабря в Пушкинском районе Петербурга произошла массовая авария. По словам очевидцев, на Московском шоссе, возле въезда в Шушары, столкнулись четыре автомобиля, один из них грузовой. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Авария произошла около 1:30 ночи. На месте ДТП работали спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности происшествия устанавливаются.

Авария стала причиной небольшой пробки. Столкнувшиеся автомобили затруднили движение на одной из полос.

Ранее мы писали, что массовое ДТП на Софийской перекрыло перекресток с Южным шоссе.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Антон Зенин