Массовое ДТП на Софийской перекрыло перекресток с Южным шоссе

Дорогу забил "паровозик" из пяти машин.

Софийская улица в Петербурге 4 декабря стала одной из самых проблемных: вкупе с влажным снегом и снежной кашей на дорогах улица собрала уже не первое ДТП за день. Утром – столкновение снегоуборщика и легковушки, днем – массовое ДТП.

Авария случилась на перекрестке Софийской улицы и Южного шоссе, очевидцы сообщили, что пять машин, в том числе фура, въехали друг в друга. Спонтанный помятый "паровозик" перекрыл весь перекресток. Автомобилисты пожаловались, что по Южному шоссе сильно затруднилось движение, проехать прямо не получалось.

О пострадавших в ДТП пока не сообщалось, ведется проверка по факту массовой аварии.

В тройном ДТП на Кузнецовской серьезно пострадал ребенок.

Фото: Любовь Васильева, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте