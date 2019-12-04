В тройном ДТП на Кузнецовской серьезно пострадал ребенок

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В среду, 4 декабря, около 8:45 утра в Московском районе Петербурга произошло тройное ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, автоледи, находясь за рулем Volkswagen Passat, отъезжая от края проезжей части на Кузнецовской улице, 22, не пропустила Toyota Camry. От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Skoda.

В результате пострадали двое пассажиров Skoda. 28-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Иванников