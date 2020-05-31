Четыре автомобиля столкнулись на Дальневосточном проспекте

ДТП заблокировало проезд.

В воскресенье утром, 21 мая, четыре машины столкнулись в кармане Дальневосточного проспекта. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что ДТП заблокировало проезд. Предполагается, что один из водителей начал "неудачно выезжать со двора", а в машинах у других автомобилистов обнаружились технические повреждения.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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Видео: vk.com/spb_today