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Четыре автомобиля столкнулись на Дальневосточном проспекте

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ДТП заблокировало проезд.

В воскресенье утром, 21 мая, четыре машины столкнулись в кармане Дальневосточного проспекта. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что ДТП заблокировало проезд. Предполагается, что один из водителей начал "неудачно выезжать со двора", а в машинах у других автомобилистов обнаружились технические повреждения.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. 

Ранее мы писали, что девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: 4 машины, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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