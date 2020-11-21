В Петербурге ночью сгорели четыре автомобиля

Три машины сгорели полностью.

Ночью 10 апреля в двух районах Петербурга пожарные тушили горящие автомобили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 03:57 поступило сообщение о пожаре в Выборгском районе. У дома № 143 по проспекту Энгельса горели автомобили Mitsubishi и Hyundai. В 04:46 пожар удалось потушить, но обе иномарки сгорели полностью.

Также спасатели ликвидировали пожар в Петроградском районе. В 04:46 у дома № 23 по проспекту Динамо загорелся Ford и припаркованный рядом BMW. Ford сгорел полностью, у BMW оплавился бампер.

В обоих случаях среди людей пострадавших нет.

Сбитая на Варшавской 15-летняя девочка скончалась в больнице.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.