Сбитая на Варшавской 15-летняя девочка скончалась в больнице

По предварительной информации, девочку сбили вне зоны пешеходного перехода.

Полицей проводится проверка по факту смертельного ДТП с подростком на Варшавской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 9 апреля поступило сообщение о том, что у дома 37 по улице Варшавской вне зоны пешеходного перехода Hyundai Elantra вне зоны пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть 15-летнюю девушку.

В результате наезда несовершеннолетняя с различными травмами тела, в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи госпитализирована медицинское учреждение, где позже скончалась. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Накануне петербуржцы сняли огненное шоу с участием трамвая.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб