Член Законодательного собрания Петербурга поднял проблему вандализма после инцидента с мангалом на Медном всаднике.

Депутат Денис Четырбок хочет ужесточить наказание за осквернение памятников. Об этом сообщает "Мойка 78".

Член Законодательного собрания Петербурга поднял проблему вандализма после инцидента с мангалом на Медном всаднике. Депутат считает, что ответственность за такое хулиганство должна быть серьезнее.

Попытка разжечь мангал на одном из символов Петербурга – это очевидное издевательство над культурным наследием нашего города. Вандализм необходимо четко ограничить от аналогичных правонарушений. Денис Четырбок, депутат ЗакСа.

Сейчас в Уголовном кодексе есть наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет. Но хулиганы, осквернившие один из главных памятников Петербурга, были отпущены. Они только заплатили штраф - 500 рублей.

Четырбок также сообщил, что будет разрабатывать соответствующую федеральную инициативу с коллегами.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей забрались на Медного всадника для того, чтобы пожарить шашлык.

Фото: Денис Четырбок / Instagram.