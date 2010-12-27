Шашлык на Петре Первом: вандалами, которые жарили мясо прямо на памятнике оказались скейтеры

Накануне 12 августа, двое молодых людей забрались на Медного всадника для того, чтобы пожарить шашлык. Пироманов сразу же задержали.

Стали известны личности горожан, которые решили устроить пикник прямо на "Медном всаднике". Об этом сообщает "Фонтанка".

Ими оказались 32-летний уроженец Омска Роман, который интересуется рок-музыкой, и часто бывает в клубе на Конюшенной. И 20-летний Иван, который серьезно занимается катанием на лонгборде. Оба любителя пикников причисляют себя к сообществу скейтеров.

Второй любитель пикников, помимо катания на доске, также любит выкладывать ролики со странными заданиями на спор. Так, в одной из "сторис" в Instagram, друзья молодого человека бились по очереди головой о водосточную трубу на улице.

Ранее мы подробно писали о вандалах, которые решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике".

Фото: Признавашки ДТП и ЧП по СПб/ВК