Шашлык на Петре Первом: вандалами, которые жарили мясо прямо на памятнике оказались скейтеры

Стали известны личности горожан, которые решили устроить пикник прямо на "Медном всаднике". Об этом сообщает "Фонтанка".
Ими оказались 32-летний уроженец Омска Роман, который интересуется рок-музыкой, и часто бывает в клубе на Конюшенной. И 20-летний Иван, который серьезно занимается катанием на лонгборде. Оба любителя пикников причисляют себя к сообществу скейтеров.
Второй любитель пикников, помимо катания на доске, также любит выкладывать ролики со странными заданиями на спор. Так, в одной из "сторис" в Instagram, друзья молодого человека бились по очереди головой о водосточную трубу на улице.
Ранее мы подробно писали о вандалах, которые решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике".
Фото: Признавашки ДТП и ЧП по СПб/ВК