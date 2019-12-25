Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

Армия Чехии перевооружается на 85 млн евро.

Армия Чехии получит обновленное стрелковое оружие. Об этом сообщили в "Военном обозрении" со ссылкой на государственный заказ от Минобороны Чехии. У производителя "Чешское оружие" военные хотят получить 39 тысяч единиц оружия. Контракт составил около 85 миллионов евро. По данным от главы ведомства Любомира Метнара, вооружённые силы Чехии будут полностью перевооружены к 2025 году.

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Любомир Метнар добавил, что государство предпочитает идти по пути модернизирования собственной армии. Для этого Минобороны закупило около 16 тысяч винтовок CZ BREN 2. Оружие является новой модульной штурмовой винтовкой с калибром 7,62×39 мм. Модификация предусматривает возможность стрельбы в режиме по два выстрела. Стоимость такого оружия на сайте производителя составляет около 161 тысяч рублей в пересчете на национальную валюту РФ.

Чехия также закупит более 21 тысячи пистолетов-полуавтоматов CZ-10. В списке заказа значатся гранатометы CZ 80 G1 и автоматы Scorpion EVO 3 CZ.

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