В операции принимали участие только стрелки.

Вылазка в Дейр-эз-Зоре стоила курдским боевикам военного штаба. Крупнейшая база США в Сирии подверглась нападению. Об этом сообщили сотрудники Армии революционного командования через Twitter-аккаунт.

Силы сирийской армии и про-сирийские формирования вошли в 55-километровую зону деэскалации прокомментировали военные

Армия Сирии попыталась попасть на базу Эт-Танф на востоке страны. Военные обстреляли американцев и подконтрольные им силы. При атаке применялось исключительно стрелковое оружие. Благодаря этому нападение не получило статус тяжелого столкновения. АРК удалось выгнать атакующих с территории. Погибло несколько нападавших.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Фото: Pixabay.com

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