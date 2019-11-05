Вылазка в Дейр-эз-Зоре стоила курдским боевикам военного штаба. Крупнейшая база США в Сирии подверглась нападению. Об этом сообщили сотрудники Армии революционного командования через Twitter-аккаунт.
Силы сирийской армии и про-сирийские формирования вошли в 55-километровую зону деэскалации
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Армия Сирии попыталась попасть на базу Эт-Танф на востоке страны. Военные обстреляли американцев и подконтрольные им силы. При атаке применялось исключительно стрелковое оружие. Благодаря этому нападение не получило статус тяжелого столкновения. АРК удалось выгнать атакующих с территории. Погибло несколько нападавших.
Ранее Piter.tv писал о том, что Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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