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В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов

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Протесты начались в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое курдских активистов

В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов. Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 24 декабря, тысячи курдов вышли на площадь Республики в столице Франции. Они выражали протесты в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое курдских активистов. Инцидент произошел 24 декабря в 10-м округе Парижа. Протестующие обвинили в инциденте Турцию.

Манифестация переросла в стычки с парижской полицией. В ходе протестов курды начали блокировать улицы. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение.

Видео: Telegram / РИА НОвости

Теги: курды, париж, протесты, столкновения
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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