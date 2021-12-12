Протесты начались в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое курдских активистов

В Париже ужесточились столкновения на манифестации курдов. Об этом сообщает "РИА Новости".

В субботу, 24 декабря, тысячи курдов вышли на площадь Республики в столице Франции. Они выражали протесты в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое курдских активистов. Инцидент произошел 24 декабря в 10-м округе Парижа. Протестующие обвинили в инциденте Турцию.

Манифестация переросла в стычки с парижской полицией. В ходе протестов курды начали блокировать улицы. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ для разгона толпы. В результате столкновений несколько человек получили ранения.

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Видео: Telegram / РИА НОвости