Лаврентьев рассказал об "отмашке" курдам на совершение теракта в Стамбуле

Спецпосланник РФ по Сирии рассказал о том, кто совершил теракт в Турции.

Российский специальный представитель при президенте Владимире путине по вопросам Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал теракт в Стамбуле. В ходе брифинга с журналистами, данного по итогам проведения 19-го международного форума в "астанинском формате", дипломат не исключил, что боевики получили "отмашку" на преступную деятельность. В результате трагедии в центре столицы Турции, произошедшего 13 ноября, шестеро граждан погибли, еще пострадал 81 человек.

Мы не можем сказать, что вот эти теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, РПК, является какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры. Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана. Александр Лавроненко, спецпредставитель РФ по Сирии

Ранее МВД Турции сообщало жителям страны о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани. При этом исполнитель преступления находился в стране, прибыв туда через Афины.

Лаврентьев: Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии.

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