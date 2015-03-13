Лаврентьев: Россия попыталась удержать Турцию от операции в Сирии

Спецпредставитель РФ рассказал о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Россия на переговорах с Анкарой попыталась удержать Турцию от проведения воздушной операции в северной части Сирии. Соответствующей информацией с журналистами в ходе брифинга рассказал специальный представитель президента Владимира Путина по Сирии Александр Лаврентьев. Спикер выступил по завершении 19-ой по счету международной встречи в "астанинском формате". Дипломат отметил, что действия Турции могут сказаться на эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока.

По-прежнему считаем, что в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия, не только в регионе севера-востока Сирии, на территории самой Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе. Александр Лавренко, спецпредставитель рФ по Сирии

Дипломат надеется, что доводы России будут услышаны турецкими партнерами и Анкара сможет найти другие способы по решению региональной проблемы.

Эрдоган заявил о праве Турции позаботиться о себе при проведении операции в Сирии и Ираке.

Фото и видео: Telegram / На видео видно