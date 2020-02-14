Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира из-за плохого самочувствия

Ее соперница Александрова теперь вышла в полуфинал.

Чешская теннисистка Петра Квитова, завоевавшая статус 11-й ракетки мира, снялась с петербургского турнира по причине болезни. Спортсменка почувствовала себя плохо в матче второго круга и не успела восстановиться к следующей игре.

Соперница запланированного матча с Квитовой Екатерина Александрова теперь вышла в полуфинал, где сразится с победительницей матча Анастасией Потаповой и действующей чемпионкой Кики Бертенс.

Ранее Кудерметова проиграла Бертенс на St. Petersburg Ladies Trophy.

Видео: Aeff Sbk / YouTube