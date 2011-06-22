Чернышенко: РФ может заместить более 80% требуемой электронной компонентной базы

Вице-премьер России рассказал о переориентированности автопрома.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что страна может заместить более 80% требуемой электронной компонентной базы. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Он подчеркнул, что власти намерены вывести отечественную отрасль в мировые лидеры по качеству и объемам изготовления. В том числе это касается автомобильной промышленности.

…Создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

При этом чиновник уточнил, что часть компонентов будет все же импортироваться из дружественных для России стран. Отечественные бренды "Москвич", "Аурус", а также другие производимые в нашей стране автомобили будут переориентированы на электронную промышленность.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости