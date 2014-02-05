Над Петербургом нависла серая дымка

Утром в субботу, 28 марта, над Северной столицей заметили загадочную серую дымку. По прогнозам синоптиков, дождей в городе не ожидалось, поэтому горожане обеспокоились качеством воздуха.

Как выяснилось позднее, в Ленинградской области объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. По данным Комитета государственного экологического надзора Ленобласти, они действуют в течение 28 и 29 марта, а также ночью 30 марта.

Такие условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. При НМУ первой степени предприятиям рекомендуется снижать нагрузку на окружающую среду, а жителям — воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе вблизи крупных магистралей и промзон.

В Смольном и региональных ведомствах пока не комментировали возможную связь между дымкой и качеством воздуха. Однако специалисты напоминают: в период снеготаяния и при слабом ветре естественное рассеивание примесей затруднено, что может приводить к образованию устойчивой дымки даже без существенных выбросов.

Фото: pxhere