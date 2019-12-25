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Чернышенко заявил, при каких условиях может состояться турсезон в РФ летом
Сегодня, 15:29
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fvbykov

Чернышенко заявил, при каких условиях может состояться турсезон в РФ летом

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Об этом вице-премьер заявил в интервью на телеканале "Россия 24".

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об условии, при котором летний туристический сезон в России может состояться. В интервью каналу "Россия-24" вице-премьер заявил, что это возможно в случае соблюдения россиянами ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Чернышенко добавил, что в случае появления тенденции к снижению заболеваемости регионы РФ могут принимать решения о постепенном снятии ограничений. Вице-премьер отметил, что сфера туризма находится в числе самых пострадавших от коронавируса не только в России, но и в мире.

Напомним, выход из режима ограничений в России, введенных в связи с коронавирусом, может выпасть на конец мая или начало июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что сроки зависят от субъектов страны и эпидемситуации в каждом из них. Значительное снижение заболеваемости и единичные заражения страна достигнет, по словам Чернышенко, примерно к концу лета.

Теги: коронавирус, россия, туризм, чернышенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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