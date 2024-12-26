По его словам, он "сдержанно оптимистично" относится к тому, что ситуация меняется.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о прозрении в международном спортивном сообществе. Его слова приводит "РИА Новости".

Чернышенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов и конькобежцев к участию в отборочных олимпийских соревнованиях. По его словам, он "сдержанно оптимистично" относится к тому, что ситуация меняется. Вице-премьер отметил, что руководители таких федераций не являются независимыми и ориентируются на международную конъюнктуру.

Ранее Чернышенко заявил, что сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030.

Видео: Telegram / РИА Новости