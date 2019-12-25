Чернышенко: цифровой паспорт будет иметь чип российского производства

Вице-премьер РФ рассказал о документах будущего.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что цифровой паспорт будет иметь чип отечественного производства. Об этом чиновник упомянул во время интервью для телеканала "Россия-24". Эксперт добавил, что документ, удостоверяющий личность, также будет защищен высоким уровнем криптографии.

Это абсолютно безопасно, это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы и практически невозможно взломать. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил прессе, что также государство разработает мобильную версию паспорта гражданина России, которую можно будет использовать в электронном виде для ряда конкретных услуг. Чернышенко подчеркнул, что цифровой паспорт не будет обязателен для всех россиян. За населением страны останется возможность пользоваться бумажным аналогом.

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Фото: РИА Новости