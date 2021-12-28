Дмитрий Чернышенко назвал города, которые могут стать кандидатами на проведение летних Игр.

Россия начнет подготовку к подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чиновник заявил о своем намерении просить Минспорта и Олимпийский комитет РФ подготовить документы для подачи заявки на проведение международных спортивных соревнований, которые состоятся летом 2036 года.

У нас есть несколько городов мирового уровня - Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. Мое сердце всегда будет принадлежать Сочи, в котором изначально планировалось провести летние Игры. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

эксперт заметил, что определение города, в котором может состояться Олимпиада - прерогатива ОКР, самого субъекта страны и министерства по спорту. Эти объекты способны предоставить юридические гарантии со своей стороны.

Чернышенко: В России могут создать аналог сервиса Booking.com.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

